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Afyonkarahisar’da otobüs kamyona arkadan çarptı: 13 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Taşoluk Beldesi yakınlarında yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. 13 kişi yaralandı.

Afyonkarahisarda otobüs kamyona arkadan çarptı: 13 yaralı

03 Aralık 2016 08:32

Bu gün 3.30 saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolu 30’uncu kilometresinde Afyonkarahisar istikametine seğir halinde ki 41 KT 386 plakalı Turgay Derin idaresinde ki çimento yüklü kamyona, Antalya’dan Bursa’ya gitmekte 07 S 3043 plakalı Eyüp Tüyüsüz idaresinde ki yolcu otobüsü çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi, itfaiye ekibi ve AFAD sevk edildi. Otobüs muavini ağır yaralanırken, Otobüs Şoförü Eyüp Tüysüz ile otobüs de yolcu olarak bulunan 11 kişide hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar AFAD ve İtfaiye yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Etiketler: AFAD, Afyonkarahisar, Otobüs Şoförü Eyüp Tüysüz, Taşoluk Beldesi


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