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Afyonkarahisar’da otobüs kazası: 2’si ağır, 35 yaralı

Afyonkarahisar’da otobüsle ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 35 kişi yaralandı. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, otobüs içerisinde sıkışan bazı yaralıların sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Afyonkarahisarda otobüs kazası: 2si ağır, 35 yaralı

09 Aralık 2016 09:32
Afyonkarahisar’da otobüs kazası: 35 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah erken saatlerde Afyonkarahisar-Dinar ilçe karayolunun 100. kilometresi Avşar Köyü Kavşağında meydana geldi. İddialara göre, gizli buzlanmadan kaynaklandığı öne sürülen kazada, Serkan G. yönetimindeki 34 ER 1544 plakalı otobüs, Barış Ç.’nin kullandığı 03 FP 010 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta yoldan çıkarak, yolun sağ tarafından şarampole devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken, sürücüler ile birlikte olayda otobüs yolculardan 2’si ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları sıkıştıkları araç içerisinde sağlık ekipleri ile itfaiyenin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Dinar ve Sandıklı ilçe Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldılar.

Yaralılar kara ve hava yolu ile hastanelere taşınd

Yarlılardan durumu ağır olan bir kişi ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ambulanslar yaralıları hastaneye taşımak için adeta zamanla yarışırken, sağlık durumu hafif olan yaralıların bazıları ayakta tedavi edildi. Diğer yandan, kazada yaralanan bir kişi ise hava (helikopter) ambulans ile kent merkezindeki Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrası, kamyonun içerisindeki koliler ise olay yerine gelen bir başka kamyona aktarıldı. Kaza sonrası bir süre yol trafiğe kapanırken, daha sonrası ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından devrilen araçlar kaldırıldıktan sonra yol ulaşıma açıldı.

İşte kazada yaralanan bazı yolcuların isimleri;

Kazada yaralanan ve çeşitli hastanelere kaldırılan bazı yolcuların isimlerinin ise şunlar olduğu belirtildi:
Serkan G., Barış Ç., Onur Sekmen, Veysel Kaya, Hasan Korkmaz, Mahmut Yerlikaya, Yusuf Ekin, Muhammed Üşenmez, Mustafa Kaşkaya, Ramazan Şahin, Yücel Türkmen, Selçuk Bektaş, Resmegül Can, Abdullah Üşenmez, Hüseyin Akçaken, Abdurrahman Aslan, Ahmet Şenol, Ömer Arpacı, Şehzat Camca, Necati Bilirli, Taner Küçükkara, Ercan Bulatoğlu, Refik Küçükaydın, Yunus Sohum, Murat Çiçek, Mert Yılmaz.
Öte yandan, kazazede bir yolcu ise kazaya tepki göstererek, trafik cezalarının caydırıcı olmadığından dert yakındı. 

 Ali Bayar 
AFYONKARAHİSAR


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