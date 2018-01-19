Diğer
Kategoriler

Afyonkarahisar’da saman yüklü kamyon alev aldı

Afyonkarahisar’da dorsesine kaynak yapılan saman yüklü bir kamyonun alev alması sonucu büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kamyon şoförünün yanan kamyonunu boş bir araziye götürmesi ise yangının başka yerlere sıçrayarak bir faciaya neden olmasının önüne geçti.

Afyonkarahisarda saman yüklü kamyon alev aldı

19 Ocak 2018 14:31
Saman yüklü kamyon alev aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay merkeze bağlı Salar Beldesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 15 PK 110 plakalı kamyonuna Kütahya’dan yüklediği samanı Afyonkarahisar’a getiren İrfan Acar, aracın dorsesinde tamirat yapmak için kamyonunu beldedeki bir dükkanın önüne park etti. Burada dorseye kaynak yapıldıktan sonra spiral diye adlandırılan makine ile taşlama yapıldığı esnada, makinadan çıkan kıvılcımlar dorsedeki samanlara sıçrayan yangın çıkardı. Dorsedeki samanların alev aldığını gören kamyon şoförü Acar, aracı dükkana yakın bir yerdeki boş bir araziye götürerek burada durdurup samanları boşaltmaya başladı. Bu sırada belde sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine Salar ve Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bir taraftan samanları araziye boşaltırken diğer taraftan ise yanan kamyon dorsesine müdahale ettiler.
Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

“Yangında ciddi miktarda ekonomik zarar meydana geldi”

Yangın söndürüldükten sonrası itfaiye ekipleri yanmaya devam eden samanlar üzerinde soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından kamyonunun dorsesinin neredeyse tamamı yanarken, sürücü kabini de alevlerden nasibini aldı. Kamyonun alev aldığını gören şoförün aracı boş araziye getirmesi olası bir facianın önüne geçti. Yangın esnasında beldede kısa süreli bir panik yaşandı. Belde sakinleri yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle seyrederken bazıları ise soğurma çalışmalarına destek verdi.
Yangının ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Ölen yada yaralanan olmadığı yangında ciddi miktarda maddi zarar meydana geldiği öğrenildi. 

Gökten Ceylan

Etiketler: Afyonkarahisar, Saman yüklü kamyon, yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç