Afyonkarahisar’da saman yüklü kamyon alev aldı

Edinilen bilgilere göre, olay merkeze bağlı Salar Beldesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 15 PK 110 plakalı kamyonuna Kütahya’dan yüklediği samanı Afyonkarahisar’a getiren İrfan Acar, aracın dorsesinde tamirat yapmak için kamyonunu beldedeki bir dükkanın önüne park etti. Burada dorseye kaynak yapıldıktan sonra spiral diye adlandırılan makine ile taşlama yapıldığı esnada, makinadan çıkan kıvılcımlar dorsedeki samanlara sıçrayan yangın çıkardı. Dorsedeki samanların alev aldığını gören kamyon şoförü Acar, aracı dükkana yakın bir yerdeki boş bir araziye götürerek burada durdurup samanları boşaltmaya başladı. Bu sırada belde sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine Salar ve Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bir taraftan samanları araziye boşaltırken diğer taraftan ise yanan kamyon dorsesine müdahale ettiler.

Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

“Yangında ciddi miktarda ekonomik zarar meydana geldi”

Yangın söndürüldükten sonrası itfaiye ekipleri yanmaya devam eden samanlar üzerinde soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından kamyonunun dorsesinin neredeyse tamamı yanarken, sürücü kabini de alevlerden nasibini aldı. Kamyonun alev aldığını gören şoförün aracı boş araziye getirmesi olası bir facianın önüne geçti. Yangın esnasında beldede kısa süreli bir panik yaşandı. Belde sakinleri yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle seyrederken bazıları ise soğurma çalışmalarına destek verdi.

Yangının ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Ölen yada yaralanan olmadığı yangında ciddi miktarda maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.

Gökten Ceylan