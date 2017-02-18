Olay Güvenevler Mahallesi Ziya Göklap Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan T.’nin (47) yaşadığı daireden silah sesleri duyan çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri Ercan T.’yi evde kanlar içinde buldu. Ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ercan T.’nin silahla kafasından vurulduğu ve ilk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülüyor.

Gökten Ceylan