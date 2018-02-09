Afyonkarahisar’da silahlı çatışma: 2 yaralı

Olay Afyonkarahisar Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uydukent Minibüs Durağı’na gelen bir gurup, Osman Bulaş ile görüşmek istediğini söyleyerek dışarıya çağırdı. Bunun üzerine dışarıya çıkan Osman Bulaş, durağa gelen Hamza Şekerci ile beraberindekilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle grup içindekiler araç içerisinde hazır bulunan pompalı silahlarla Osman Bulaş ve durak içerisindeki şoförlere ateş açıldı. Osman Bulaş’ın da silahla karşılık vermesiyle olay silahlı çatışmaya döndü. Çatışma sonrası, Osman Bulaş ve Hamza Şekerci yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay sonrası durağın camları kırılırken, çok sayıda fişek kovanlarına rastlandı.

Minibüs durağında yaşanan silahlı çatışma nedeniyle mahallede minibüs seferleri aksarken, olay bölgesine çok sayıda polis gönderildi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayati Kanat

