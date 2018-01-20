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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı !

Afyonkarahisar’da dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, , 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisarda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı !

20 Ocak 2018 20:53

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Bayraktepe Cami karşısında meydana geldi. Fevzi B. idaresindeki 06 DUV 85 plakalı otomobil ile Arif K.’nin kullandığı şehir içi taşımacılık yapan 03 M 0233 plakalı hat minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil içerisindeki E.Ç. (17) ile dolmuş yolcularından Hicran Sertyumruk (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Sertyumruk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis tarafından soruşturma başlatılırken, kazaya karışan araçlar olay yerinden çekildikten sonra trafik normale döndü.

Gökten Ceylan
 

 

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