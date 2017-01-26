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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında, TIR’ın altına giren otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Afyonkarahisarda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

26 Ocak 2017 15:25

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 41. kilometresi, Güney köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kentte buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği iddia edilen kazada, Bilal Balcı yönetiminde 35 DS 354 plakalı otomobil, Serkan Ö., idaresindeki 06 JUH 18 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Balcı, sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, Erdoğan Eryılmaz (33) ve Gülay Demir (60) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü ve yaralılar olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Birliği ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarılabildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırıldılar.
Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Gökten Ceylan
 


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