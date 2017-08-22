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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişide yaralandı.

Afyonkarahisarda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

22 Ağustos 2017 00:23

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu asri mezarlık yakınlarında meydana geldi.

İddialara göre, Samet Alpu (25) yönetimindeki 45 EK 160 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ahmet Akbaş’ın kullandığı (23) 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Alpu, Akbaş ve Sadık Çalış (26) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan otomobil sürücüsü Samet Alpu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Gökten Ceylan
 

Etiketler: Afyonkarahisar, kaza


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