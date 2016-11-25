Edinilen bilgilere göre, kaza Çay ilçesinde meydana geldi. Çay-Armutlu köyü arasında yaşanan olayda, ormanlık alandan yüklediği odunları köye götürmek isteyen Mehmet P. (65) idaresindeki plakasız patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Yaşlı adam devrilen patpatın kasasının altında kaldı. Kazanın ardından ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Mehmet P.’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Çay İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

