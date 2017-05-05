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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisarda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

05 Mayıs 2017 23:43

Edinilen bilgilere göre kaza, Bolvadin-Çobanlar ilçe karayolu Hamidiye köyü çıkışında meydana geldi. N.K. yönetimindeki 03 KS 662 plakalı otomobil, köy çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada Nevzat Kılınç (50) ve Şerefat Gümüş (59) hayatını kaybederken, Naz Gümüş (6), Ekrem Gümüş (33) ve sürücü N.K. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslar ile Afyonkarahisar ve Bolvadin Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mücahit Kuzu 

Etiketler: Afyonkarahisar, trafik kazası


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