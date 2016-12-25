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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da dolmuş ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisarda trafik kazası: 2 yaralı

25 Aralık 2016 07:53

Edinilen bilgilere göre, kaza kentin en işlek caddelerinden biri olan Milli Birlik Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden yaşanan kazada, Abdülsamed T. (20), yönetimindeki 03 AP 727 ticari araç karşı yönden gelen Emrullah Y., idaresindeki 03 M 0051 plakalı şehir içi dolmuş ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ticari araç takla atarken, kazada sürücü Abdülsamed T., ile dolmuş da yolcu olduğu öğrenilen Emrah Yenidemirci (29) yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından yaklaşık 10 dakika trafiğe kapanan yol takla atan aracın yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Etiketler: Afyonkarahisar, kaza


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