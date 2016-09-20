Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar’da 2 TIR ve bir aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisarda trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

20 Eylül 2016 22:18

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolunun 16. kilometresi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, Caner Avcı yönetimindeki 33 BRV 80 plakalı TIR henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü karşı şeritten gelen Fahri Narlıoğlu idaresindeki 46 NV 842 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Ardından TIR’ı yakından takip eden Mevlüt Meral yönetimindeki 57 AN 492 ticari araç arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücülerinden Fahri Narlıoğlu ile Fazıl Etizer ve Zakir İlan hayatını kaybetti.
Kazada ayrıca, diğer TIR sürücüsü Caner Avcı ve ticari araçta bulunan aynı aileden Mevlüt, Bilal, Ayşenur ile Hasan Turan Meral ise yaralandı. Yaralılarından Avcı’nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

AFAD ekipleri cenazeleri çıkarmak için uzun süre uğraş verdi

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere yetiştirmek için adeta zamanla yarışırken, yaralıların Bolvadin ilçe Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldükleri bildirildi. Kazada AFAD ekipleri ise sıkıştıkları yerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Cenazeler ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Kazanın ardından karayolunda trafik bir süre dururken, yol daha sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.  

Mücahit Kuzu
AFYONKARAHİSAR


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!