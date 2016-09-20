Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolunun 16. kilometresi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, Caner Avcı yönetimindeki 33 BRV 80 plakalı TIR henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü karşı şeritten gelen Fahri Narlıoğlu idaresindeki 46 NV 842 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Ardından TIR’ı yakından takip eden Mevlüt Meral yönetimindeki 57 AN 492 ticari araç arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücülerinden Fahri Narlıoğlu ile Fazıl Etizer ve Zakir İlan hayatını kaybetti.

Kazada ayrıca, diğer TIR sürücüsü Caner Avcı ve ticari araçta bulunan aynı aileden Mevlüt, Bilal, Ayşenur ile Hasan Turan Meral ise yaralandı. Yaralılarından Avcı’nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

AFAD ekipleri cenazeleri çıkarmak için uzun süre uğraş verdi

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere yetiştirmek için adeta zamanla yarışırken, yaralıların Bolvadin ilçe Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldükleri bildirildi. Kazada AFAD ekipleri ise sıkıştıkları yerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Cenazeler ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kazanın ardından karayolunda trafik bir süre dururken, yol daha sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mücahit Kuzu

AFYONKARAHİSAR