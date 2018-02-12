Afyonkarahisar’da trafik kazası, 3 yaralı

Kaza Afyonkarahisar Çevre Yolu Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Kavşakta üç aracın karıştığı çarpışma sonrası halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kaza sonrası biri otobüs sürücü 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların kimlikleri henüz tespit edilemezken, olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği çevre yolunda ise trafik bir süre kontrollü olarak ilerledi.

Hayati Kanat

