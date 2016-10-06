Diğer
Kategoriler

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


06 Ekim 2016 16:52

Edinilen bilgilere göre, kaza kent merkezindeki Cahar Duduyev Caddesi ile Asiye Sultan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Gültekin Buruş yönetimindeki 03 L 3502 plakalı otomobil, Mehmet Çakal’ın kullandığı 03 PC 555 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Mehmet Çakal ile Şehander Çakal, Ali ve Huri Seçkin ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturman sürdüğü bildirildi.

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!