Edinilen bilgilere göre, kaza kent merkezindeki Cahar Duduyev Caddesi ile Asiye Sultan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Gültekin Buruş yönetimindeki 03 L 3502 plakalı otomobil, Mehmet Çakal’ın kullandığı 03 PC 555 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Mehmet Çakal ile Şehander Çakal, Ali ve Huri Seçkin ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturman sürdüğü bildirildi.

Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR