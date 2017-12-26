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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 yaralı!

Afyonkarahisar’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisarda trafik kazası: 6 yaralı!

26 Aralık 2017 02:05
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, kaza Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Habip Alma (20) idaresindeki 03 EL 148 plakalı otomobil ile Ferhat Kırk (29) yönetimindeki 34 NV 1068 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken yoldan geçenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Suriye uyruklu Monera Kırk (24), Eylül Kırk (2), Mehmet Salih Kırk (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine, Ramazan Avcı (24) ile sürücüler Alma ve Kırk’da Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Gökten Ceylan

Etiketler: Afyonkarahisar, trafik kazası

 

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