Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 33. kilometresi Damlalı Boğazı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, gizli buzlanma nedeniyle yaşanan kazada kontrolden çıkan 8 TIR, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil birbirine girdi. Kazada TIR’lardan biri de yoldan çıkınca dorsesinde taşıdığı iş makinası şarampole devrildi. Kazada sebze ve meyve ile birlikte peynir taşıyan TIR’ların yan yatıp, şarampole devrilmesi sonucu dorselerinde bulunan malzemeler yola saçıldı.

Dehşetin yaşandığı kazada çoğunluğu yolcu otobüsünde bulunan yolculardan oluşan toplamda 18 kişi yaralanırken, yaralılardan 1’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

MİLYONLARCA TL’LİK ZARARI OLAN SÜRÜCÜLER KARAYOLLARI EKİPLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kazanın ardından Afyonkarahisar-Antalya karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından tek taraflı olan yol çift şeride dönüştürülerek trafik akışı sağlanmaya çalıştı.

Öte yandan, kazaya karışan sürücüler Karayolları ekiplerinin buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapmadıklarını öne sürerek, duruma tepki gösterdiler. Kazada taşınan malzemeler ile birlikte kullanılamaz hale gelen araçlarından doğan milyonlarca TL’lik zararlarının olduğunu söyleyen sürücüler duruma adeta isyan ettiler.

Bölgede trafiğin normale dönmesi için kaza yapan araçların oldukları yerden kaldırılması çalışmaları sürüyor.

(Gökten Ceylan /İHA)