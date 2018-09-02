Afyonkarahisar’daki otobüs kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu 80. kilometresi Topuzdere mevkiinde meydana geldi. Deniz Şimşek yönetimindeki 35 PK 656 plakalı otobüs şarampole devrildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Nesrin Yaygın olay yerinde Mustafa Ekim (68) ise Afyonkarahisar Devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Deniz Şimşek ile yolcular Gülbey Tuncay (38), Berna Çoğun (39), Funda Adın (48), Tuğba Büşra Dökmetaş (24), Cemil Can Aydın (21), Cumali Ekim (65), Yurdagül Bal (55), Hulusi Mehmet Bal (58), Yavuz Koca (35), Güllü Baldır (25), Bayram Yaygın (68), Ali Burak Aydın (16), Mehmet Ali Bağcı (26), Oral Somuncu (30), Ahmet Taha Uygun (30), Muhsin Cengiz (57), Kerem Hayta (17), Murat Şahin (52), Hasan Doğukan Kaymaz (28), Bilal Türk (54), Fuat Türk (46), Galip Çiçek (40), Fatma Çiçek (36), Osman Mertcan Çiçek (9), Sudenaz Çiçek (10), Yavuz Burak (32, Leman Gökçe (52), Hatice Kansu (42), Murat Aktaş (40), Berrin Başaran (35) ve Yunus Efe Kansu (6) yaralandı.

Yaralılar Afyonkarahisar, Emirdağ ve Eskişehir’de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Hayati Kanat