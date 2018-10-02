Afyonkarasihar muz üretimini başardı

Sandıklı ilçesinde ilk defa sera ortamında deneme amaçlı olarak muz üretildi. Hobi serasında deneme amaçlı olarak 14 ay önce 300 metrekarelik alana 5 adet muz fidesi dikildi. Fideler bir birine yakın olduğu için 2 fide çıkartılırken geriye kalan 3 fide 14 ay sonra meyve verdi. Her fideden yaklaşık 50 kilogram ürün elde edilirken 1 ya da 2 yıl daha ürünü gözlemleyip seri üretim yapması planlıyor.

Kozanlar Tarım firmasında görevli Ziraat Mühendisi Melike Taç, “Hobi seramızda bu şekilde çeşitli denemeler yaptık. İlk defa muz deneyelim dedik. Yaklaşık 5 tane muz fidesi diktik. Bu fideler birbirine yakın olması nedeni ile hava geçişi sağlanmadığı için 3 tanesi verimli hale geldi. Diğer ikisini ise söktük. Aynı domates iklimlenmesi ile muzlarımızda iklimlendi. Tabi burası yazın biraz daha sıcak olduğu için muz iklimi oldu. Bu şekilde muz fidemiz 14 ay sonra meyve vermeye başladı. Bir yada iki yıl daha gözlemleyip daha iyi sonuç alabilirsek tamamen ürünümüzü domates yerine muza da çevirebiliriz. Şuan sadece gözlem olarak yetiştiriyoruz” dedi.

Ali Bayar

