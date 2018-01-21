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'Ağabey' demediği için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Muhammet A. isimli bir şahıs kendine 'Ağabey' denilmediği için tabanca ile dehşet saçtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ağabey demediği için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

21 Ocak 2018 19:37

Olay, bugün saat 04.45 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak’ta bulunan bir börekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenilen 27 yaşındaki Mert Demircioğlu, Halil Evin isimli bir arkadaşı ile kahvaltı yapmak için bir börekçi dükkanına gitti. İki arkadaş kahvaltı yaptığı sırada Muhammet A. isimli bir şahısla karşılaştı. İddiaya göre, Halil Evin Muhammet A.'ya 'Ağabey' demediği için aralarında sözlü olarak tartışma çıktı. Kısa sürede artan gerginliğin sonucu, Muhammet A. yanında bulundurduğu silahı çıkartarak ateşledi. Silahlı kavga sonucu, Demircioğlu ve Evin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ağır yaralanan Demircioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, arkadaşı Halil Evin ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheli Muhammet A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Mert Demircioğlu'nun cenazesi bugün Şemikler Merkez Camii'nde ikindi vaktinden sonra kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi - Sinan Yeniçeri
 

 

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