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Ağabeyini gözlerinin önünde kaybetti

Kocaeli’de, memleketine gitmek için kardeşiyle yolan çıkan inşaat işçisi, yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması ve başka bir aracın da üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ağabeyini gözlerinin önünde kaybetti

19 Ekim 2016 20:36
Ağabeyini gözlerinin önünde kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM otoyolu Kocaeli İzmit kesimi Gültepe tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta işlerin bitmesi sonrasında kardeşi ile birlikte memleketine gitmek isteyen İbrahim Ateş (24), Gültepe tesislerine geldi. Buradan yolun karşısına geçerek otobüse binmek isteyen Ateş, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü. Düştüğü yerde Hollandalı bir sürücünün kullandığı aracın daha çarptığı Ateş, kanlar içerisinde yerde kaldı. Ateş'e çarpan ve plakası belirlenemeyen, kırmızı renkte olduğu iddia edilen otomobil ise kaçarak gözden kayboldu.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı kurtarılamadı
Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle kalbi duran İbrahim Ateş'’e dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştılar. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kalbi yeniden çalıştırılamayan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abisi hayata dönsün diye bekledi acı haberle şoka girdi
Hayatını kaybeden İbrahim Ateş'in cesedi olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracıyla yoldan kaldırılarak Asri Mezarlık morguna kaldırılırken, abisini kaybeden Kaan Ateş ise şoka girdi. Uzun süre abisinin ayağa kalkmasını bekleyen Kaan Ateş, abisinin ölümünü yakınlarına ağlayarak bildirdi. Olayı saniye saniye yaşayan Kaan Ateş, polis ekiplerine hızla gelen otomobilin abisine çarptığını ve durmadan kaçtığını söyledi.

Kaçan otomobil, kopan parçalarından bulunacak
Polis ekipleri, kazaya karışan Hollandalı sürücünün ifadesi doğrultusunda diğer ekiplere haber vererek kaçan kırmızı otomobilin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza alanında bulunan otomobil parçalarını toplayan polis ekipleri, parçaların üzerindeki seri numaralarından yola çıkarak kaçan otomobili yakalamak için soruşturma başlattı. 

Gürcan Yılmaz
 

Etiketler: kaza


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