Ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı!

31 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda Hasan Koyun (30), kız kardeşinin düğününde nereden geldiği belli olmayan kurşunla hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Düğün kamerasından silah sıkanları tespit eden ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan teknik çalışmalar sonrası kurşunun Hasan Koyun’un kardeşi Ramazan Koyun’un (28) ateşlediği silahtan çıktığı belirlendi. Ramazan Koyun, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yasin Esen

