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Ağabeyini vurarak öldüren zanlı yaşananları anlattı

Zonguldak’ta geçen yıl sevgilisini dövdüğü iddiasıyla ağabeyi ile tartışan, ardından da ağabeyine ateş ederek ölümüne sebep olduğu öne sürülen tutuklu sanık cinayet evinde yaşadıklarını anlattı.


25 Ekim 2016 13:12

İddialara göre, olay 24 Kasım 2015 günü Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde meydana geldi. 23 yaşındaki Ferdi A., kardeşi Tuğhan A. ve kız arkadaşları ile birlikte alkol aldı. Ferdi A., iddialara göre kız arkadaşı G.O. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Tuğhan A.'nıın kız arkadaşı araya girmek istedi. Ancak Ferdi A., kardeşinin kız arkadaşına da dövdü. Ağabeyinin kız arkadaşına vurduğunu öğrenmesi üzerine duruma sinirlenen Tuğhan A., ağabeyi ile tartışmaya başladı. Tuğhan A., eline geçirdiği av tüfeği ile ağabey Ferdi A.'ya ateş etti. Ferdi A. olay yerinde hayatını kaybederken, kız arkadaşı olduğu iddia edilen G.O. ise tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

“Yakın Akrabayı Kasten Öldürme” ve “Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Tuğhan A., 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki çelişkili ifadeler üzerine heyet; cinayetin yaşandığı evde keşif yapılmasına karar verildi. Jandarma eşliğinde olayın yaşandığı Karapınar beldesindeki eve Tuğhan A. ve ölen ağabeyinin kız arkadaşı olduğu iddia edilen G.O. ile iki kardeşin ailesi de getirildi.

“Ölen oğlumun sevgilisinden şikayetçiyim”
Oğlundan şikayetçi olmadığını ifade eden acılı baba Cevat Aker, olay gününü şöyle anlattı:
“Aralarında hiçbir şey yoktu. Olay akşamı ölen oğlum Ferdi'nin arkadaşı geldi. O akşam alkol aldılar. Daha sonra arkadaşı gittikten sonra Ferdi tüfeğiyle geldi ve annesiyle tartıştı annesine vurmaya kalktı ben engel oldum. Ferdi diğer oğlum Tuğhan'ı dövmeye başladı. O da ‘Abi ben sana ne yaptım’ dedi. Ben sesi duyunca koştum ve ayırdım. Ferdi o an odasına koştu ve Ferdi bir el ateş etti. O an Tuğhan ‘Abi sen ne yapıyorsun’ dedi. Ferdi'de ‘Sizi öldüreceğim’ diye tehdit etti. Daha sonra Tuğhan da rastgele ateş edince Ferdi'yi yüzünden vurdu. Ferdi'nin kız arkadaşı neden Ferdi'ye engel olmadı; istese olabilirdi. 3'cü duruşma oldu, Şu anda olacak duruşma 4'cü duruşma. Ben oğlumdan şikayetçi değilim ben ölen oğlumun sevgilisinden şikayetçiyim.”
Keşif ise yaklaşık iki saat sürdü. Tutuklu sanık Tuğhan A., cinayet evinde yaşananları mahkeme heyetine anlattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.
 


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