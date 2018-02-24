Ağabeyinin indirimli kartıyla otobüse binmeye çalışan kadın yakalandı

Otobüs şoförü kartını alarak araçtan inmesini söylerken araya giren arkadaşı ile şoför arasında kısa süreli arbede yaşandı. Usulsüzlüğe tepki gösteren bir Özel Halk Otobüsleri şirketinin başkan vekili Serhat Akçakaya, "Bu yüzden özel halk otobüsleri artık zarar ediyor. Geçinemez hale geldik. Yüzde on olan usulsüzler şuanda yüzde 20'leri geçti. Bizim kar marjımız eridi” dedi.

Özel Halk Otobüsü firmaları usulsüz kart kullanan vatandaşlardan yaka silkiyor. Yakınlarının ya da arkadaşlarının ücretsiz ve indirimli kartlarını kullanan bazı vatandaşlar otobüs firmalarını canından bezdirdi. Günde yaklaşık 250 ve yılda 10 bine yakın usulsüz kartlara şoförler tarafından el konuluyor.

Usulsüz kart basımı kamerada

Ağbeyinin indirimli kartı ile otobüse binmeye çalışan kadın, şoföre yakalanınca neye uğradığını şaşırdı. Şoför hiçbir şey olmamış gibi arkaya doğru ilerleyen kadından kartı isteyince tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmaya kadının arkadaşı da katılınca kısa süreli arbede yaşandı. Otobüste bulunan diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine usulsüz kart basan kadın ve arkadaşı otobüsten indi. Bir başka görüntü de ise misafirliğe geldiği aile tarafından verilen kartı kullanan yolcu ve şoför arasında tartışma yaşandı.

“Aylıkta 10 bine yakın kart topluyoruz”

Özel Halk Otobüsleri şirketi Öz Ulaşım Başkan Vekili Serhat Akçakaya, “Biz yaklaşık yarım asırdır hizmet veriyoruz ama artık işimiz sürdüremez hale geldik. Yaklaşık günde her aracım İstanbul'da toplamda 250 yakın böyle kat topluyoruz. Aylıkta 10 bine yakın kart topluyoruz. Ücretsiz 65 yaş,öğrenci kartını genelde yakınları kullanıyor. Bu yüzden özel halk otobüsleri artık zarar ediyor. Geçinemez hale geldik. Yüzde on olan usulsüzler şuanda yüzde 20'leri geçti. Bizim kar marjımız eridi. Burada da çok büyük haksızlık var. Vatandaşlarımız şoförlerimiz üzerinde baskı kuruyor, kavga ediyor” şeklinde konuştu.

Herkesin kendi kartını kullanması gerektiğini söyleyen Akçakaya,“Ben kardeşimin, ağabeyimin veya başka birinin ben kullanıyorum sen ne karışıyorsun diyor. Yasak olduğunu söylüyoruz zaten bunun denetimini İETT yapıyor. 77 ile 250 TL arasında cezası var ama vatandaşlarımız bilinçsiz. Bunu aldığı zaman cezaya dönüştüğünü bilmiyor. Sonra şoförlerle kavga edip 150 çağırıp haksız yere ceza yazdırıyorlar. Bu konuda vatandaşımızdan dileğim şu; lütfen herkes kendi kartını kullansın vatandaşımız ile sorun yaşamak istemiyoruz. Ücretini veren vatandaşımız bizim veli nimetimizdir. Biz nasıl geçim sağlayacağız. 2.60 bineceğine vatandaş geliyor 1.10'a, 1 liraya veya ücretsiz arabaya binmeye çalışıyor gerçekten mağduruz. Vatandaşıma sesleniyoruz lütfen lütfen herkes kendi kartını kullansın. İstanbul kart kişiye özel bir karttır. Kimse kullanamaz kullandığı zamanda cezaya dönüşür” diye konuştu.

“Yarım asırdır Özel Halk Otobüsleri var, artık bu işi sürdüremez hale geldik”

“Yolcumuz velinimetimizdir” diyen Akçakaya,“Yolcumuzla tartışmak istemiyoruz. Şoför arkadaşlarımız bir tartışma yaşadığı zaman o günün stresi ile gün boyu sıkıntı yaşıyor,stres yaşıyor. Bunu yaşamak istemiyoruz. En sonda gelen bir kara kart uygulaması olacak. Kara liste diyorlar ona eğer bunlar kara listeye girdiği zaman da hiç verilmeyecek. İETT bu konuda bir düzenleme yapıyor. Biz de ona destek veriyoruz. Bu kartlar yüzünden gelirlerimiz artmıyor. Bizde bu işi senelerdir yapıyoruz. Yaklaşık yarım asırdır Özel Halk Otobüsleri var artık bu işi sürdüremez hale geldik.

Murat Horoz