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Ağaç altında ceset bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, birkaç gündür evine gitmediği öğrenilen şahıs, tarlada bir ağacın altında ölü olarak bulundu.

Ağaç altında ceset bulundu

04 Ekim 2016 18:24

Mesudiye Mahallesi'de pancar toplayan mevsimlik işçiler, tarlanın yanındaki ağaçların altında hareketsiz yatan bir adam olduğunu görüp, polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, hareketsiz yatan şahsın öldüğünü tespit etti. Cesedin üzerinden çıkan kimlikten, ölen şahsın birkaç gündür evine gitmediği iddia edilen 35 yaşındaki E.B. olduğu tespit edildi. Cesedin etrafında ise uyuşturucu içiminde kullanılan kova bulundu. Vücudunda herhangi bir kesi izine rastlanmayan şahsın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
 

Salih Bakıcı
BURSA 


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