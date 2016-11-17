Üzümden elmaya kadar onlarca meyveden sirke üreten genç işletmeci, zeytinyağında olduğu gibi, sirkede de iddialı olduğunu anlattı.

Gömeç’in Karaağaç Mahallesi'ndeki işletmede, şişelerde hazırladığı sirkeler için ağaç fıçılar yaptıran Mehmet Özgü Manisalı, ağaç fıçıların sirkenin kalitesini artırdığını söyledi. Fıçılarda bir yıl bekletilecek olan sirkeler, daha sonra satışa sunulacak. Sirkede de iddialı olduklarını anlatan Mehmet Özgü Manisalı, ”Kazdağları'nın bol oksijenli havasıyla Madra dağının meyve ve doğal kaynak sularını kullanarak sirke üretmekteyiz. Üretimini yaptığımız sirkelerin meyvelerinin büyük kısmını organik köy olan Kırtık’dan temin ediyoruz. Satışta bulunan elma ve üzüm sirkeleri haricinde, önümüzdeki dönemlerde satışını da düşündüğümüz, ARGE çalışmaları devam eden kızılcık, alıç, incir, nar, muşmula, dağ çileği gibi farklı etken maddeler taşıyan çeşitli meyvelerden de sirke üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Türk üzümlerinin gerçek probiyotiklerle fermantasyonu ile üretimi yıllar sürecek olan Türk balzamik sirkesi üretimine de başlamış bulunmaktayız. Sirkelerimizi meşe fıçılarda fermente etmemizin sebebiyle farklı tat, zengin aroma, ilaç gibi ama bir o kadar da lezzetli sirkeler elde etmenin haricinde. Kazdağları ve Madra dağının arasında bulunan eşsiz havanın içerisinden en değerli probiyotikleri çekerek fermantasyonun daha yavaş ve dengeli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Misyonumuz, maliyet adına kaliteden ödün vermeden geleneksel yöntemler kullanarak zeytinyağından sonra gerçek sirkeyi de insanlara tattırmak ve bu tada alıştırmaktır. Şehir hayatının keşmekeşinde köyünden ve doğadan uzak yaşayanlara doğasını veremesek de doğallığını sağlamak amacıyla babaannelerinin yaptığı gibi doğal probiyotikler içeren sirkeler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

İşletmenin Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık da, ”İşletmemizde geleneksel şekilde sirke üretimine başladık. Bugün ürettiğimiz sirkelerin tadına baktık. Baktığımız sirkelerde güzel tatlar aromalar yakaladık. Geleneksek sirke tüketimi gittikçe artırılmalı. İnsanlar evlerinde sirke kullanmalı. Geleneksel sirke bin derde devadır” dedi.

Fransız Ekonomist Jean Zignani ise ”Ben ilk sefer Türkiye’de böyle sirke tadıyorum. Arkadaşım Özgü beyle böyle bir fırsat oldu. Çok ilginç buldum. Geleneksel yöntem ile sirke yapmak için de mekan buldum. Fransa’da ve İtalya’da benim köklerimden tecrübem vardı. Böyle bir sirkeyi tadarken hoşuma gitti” dedi.

Fatma Talay

BALIKESİR