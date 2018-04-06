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Ağaç İşleme Makinecileri İzmir’de buluşacak

Ağaç işleme teknolojisi ve mobilya yan sanayi sektörlerinin en büyük buluşmalarından AİMSAD iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen İZWOOD 2018 Fuarı, 10-14 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek.

Ağaç İşleme Makinecileri İzmirde buluşacak

06 Nisan 2018 12:19

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) önderliğinde bu yıl ikinci kez İzmir’de düzenlenen, Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri ve İzmir Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı olan İZWOOD Fuarı 10-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sektörün yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü olmak amacıyla geçen yıla oranla daha yoğun bir içerikle misafirlerini ağırlamaya hazırlanan İZWOOD 2018’de; orman endüstrisi için makine, teknik donanım ve hizmetler, ağaç işleme makineleri, yüzey işlemleri makineleri, ağaç kesme makineleri, elektrikli ve mekanik el aletleri, mobilya üretim makineleri sektör profesyonellerine tanıtılacak. 

Aynı alanda eş zamanlı düzenlenen İzmir Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı kapsamındaysa ahşap orman ürünleri, mobilya aksesuarları, kimyasal malzemeler, boya, vernik, cila ve renklendiriciler, oturma grubu ve yatak üretim malzemeleri, üretim alet, ekipman ve yardımcı ürünler sergilenecek.

Eş zamanlı fuarlar 

İzmir’de ayrıca, İZWOOD ile aynı tarihlerde eş zamanlı olarak Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri PLASTPAK Fuarı da düzenlenecek. Son teknoloji kullanılarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlerin yer alacağı fuarlar, küresel bir buluşma noktası olmasıyla sektör profesyonellerini buluşturacak. Yurt dışından yoğun bir alım heyetini konuk etmeye de hazırlanan fuarlar, 25 ülkeden gelecek iş insanlarının yanı sıra Türkiye’nin 60 farklı şehrinden gelecek toplam 25 bin profesyonel ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Fuarlar, Türkiye endüstrisinin büyümesi için çalışan tüm firmaların yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü olacak.

Üniversite ve sanayi birlikteliği 

Geçen yıl İZWOOD Fuarı çerçevesinde AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi tarafından ilki yapılan Ağaç İşleme Makineleri Paneli’nde sanayiciler ile üniversitelerin sektörle ilgili bölümlerindeki akademisyenler 12-13 Nisan tarihlerinde ikinci kez bir araya gelecekler. AİMSAD’ın her yıl düzenleyerek gelenekselleştirmeyi amaçladığı panel ile sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesi ve sanayicinin talebine uygun olarak üniversitelerde araştırma yapılıp ürün geliştirilmesi hedefleniyor.  

 

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