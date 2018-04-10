Ağaç İşleme Makinecilerini buluşturan İZWOOD 2018 Fuarı, Fuarİzmir’de başladı

Ağaç işleme teknolojisi ve mobilya yan sanayi sektörlerinin en büyük buluşmalarından, TÜYAP organizatörlüğünde AİMSAD iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri ve İzmir Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı İZWOOD 2018, 10 Nisan’da Fuarİzmir’de başladı. Sektörün yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü olmak amacıyla geçen yıla oranla daha yoğun bir içerikle misafirlerini ağırlamaya hazırlanan İZWOOD 2018 14 Nisan’a kadar sürecek. Fuarda; orman endüstrisi için makine, teknik donanım ve hizmetler, ağaç işleme makineleri, yüzey işlemleri makineleri, ağaç kesme makineleri, elektrikli ve mekanik el aletleri, mobilya üretim makineleri sektör profesyonellerine tanıtılacak.

Fuarın açılışında konuşan AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Dinç, ağaç işleme makine sektörünün büyüyen ve gelişen mobilya sektörüne paralel büyüdüğünü belirterek, "Mobilya üretim merkezlerinden olan İzmir, kuşkusuz bizler için çok önemli. Yeni fuar alanı ile birlikte makine fuarlarının İzmir’de yeniden canlanması heyecan verici" dedi.

İhracatın ithalatı aştığı tek makine sektörü

Ağaç İşleme Makine sektörünün 2017 yılında genel makine ihracatı içinde ihracatının ithalatını geçen tek sektör olduğunu hatırlatan Dinç, hedeflerinin gelecek yıllarda bunu daha da üst seviyelere çıkarmak olduğunu söyledi.

Dinç, "Ağaç işleme makine sektörümüz yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 2017 yılında ihracatını yüzde 20 arttırarak, 84 milyon dolar seviyesine ulaştırdı. İhracatımız sevindirici şekilde artmaya devam ediyor. Bu rakam, son 4 yılın rekorudur" diye konuştu.

Üniversite ve sanayi birlikteliği

Dinç, geçen yıl İZWOOD Fuarı çerçevesinde AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi tarafından ilki yapılan Ağaç İşleme Makineleri Paneli’nde sanayiciler ile üniversitelerin sektörle ilgili bölümlerindeki akademisyenlerin 12-13 Nisan tarihlerinde ikinci kez bir araya geleceğini bildirdi.

Dinç, AİMSAD’ın her yıl düzenleyerek gelenekselleştirmeyi amaçladığı panel ile sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesi ve sanayicinin talebine uygun olarak üniversitelerde araştırma yapılıp ürün geliştirilmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.

