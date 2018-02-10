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Ağaç keserken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda ağaç keserken kalp krizi geçiren ve ağaç dalları altında kalan adam hayatını kaybetti.

Ağaç keserken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

10 Şubat 2018 18:56

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi'nde ormanlık alanda odun kesimi yapan Muhammet Yılmaz (65) birden yere yığıldı. Kestiği dalların altında kalan Yılmaz'ı gören yakınları hemen durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Akyazı Grup Amirliği ekipleri yaşlı adama müdahale ederek bulunduğu yerden çıkardı. Yaşlı adamın kesim yaparken kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. 

Ali Yıldırım

 

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