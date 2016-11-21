Edinilen bilgiye göre, kaza Yıldırım İlçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı seyreden Semih Aktaş (27) idaresindeki 16 U 4682 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıktı. Metro istasyonu girişine 5 metre mesafedeki ağaca çarparak durabilen kamyonetin içerisinde sıkışan Aktaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Pazarcılık yaptığı öğrenilen Aktaş'ın sergi açmak için erken saatte yola çıktığı belirtildi. Kazanın ardından yola saçılan sebzeler temizlik ekipleri tarafından toplandı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Yusuf Ali Arslan