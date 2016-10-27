Kaza, İstanbul-Çanakkale yolu üzeri Malkara'nın Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keşan ilçesine giden Emre Çelikkurt (22) yönetimindeki 22 FB 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Ağaca çarpan otomobil hurda yığınına dönerken, genç sürücü araçta sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine çağrılan kaza kırım ekibi, Çelikkurt'un cansız bedenini araçtan çıkardı. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Tayyar