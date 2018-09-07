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Ağaca çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Adana'da ağaca çarpan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Ağaca çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

07 Eylül 2018 04:27

Kaza saat 23.30 sıralarında Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke Akyıldız (22) yönetimindeki 01 EA 475 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Ağaca çarpan otomobil takla atarken 50 metre sürüklenerek durdu. Araç içerisinde bulunan sürücü Akyıldız ile yanındaki 3 arkadaşı yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise, otomobilin çekilmesinin ardından tekrar açıldı.  

Süleyman Cenk İdaye

 

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