Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahallesi’nde okulun bahçesinde bulunan yaşlı ağaçların mahalle sakinleri tarafında kesimi yapıldığı sırada 07 EP 786 plakalı traktörüyle yardım amaçlı olay yerine giden 32 yaşındaki Aziz Uysal kütükleri çekmek için kesimi beklemeye başladı. Vatandaşların ağaç kestiği sırada devrilen 23 metrelik ağacın altında kalan Uysal başından ağır darbe aldı. Olayın ardından Jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Aziz Uysal yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını devam ederken ölen Aziz Uysal’ın cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.