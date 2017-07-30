Diğer
Kategoriler

Ağacın gövdesini musluk yaptı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ağacın gövdesinden akan su görenleri şaşırtıyor.

Ağacın gövdesini musluk yaptı

30 Temmuz 2017 18:09

Uzun uğraşlar sonucu hortumla tarlaya kadar getirdiği suyun, musluk kısmının her defasında kırık ya da yerinden çıkartıldığını gören İbrahim Gümba, çareyi hortumu ağacın içinden geçirmekle bulduğunu belirtti. İçme ve temizlik amacıyla uzun uğraşlar sonucu uzak mesafeden seyyar hortumla bahçesine kadar getirdiği sudan çevredekilerin de yararlandığını belirten Gümba, her defasında musluğun yerinde olmadığını görünce böyle bir yöntem geliştirdiğini söyledi.

Ağacı delerek su borusunu da ağacın içinden geçirerek musluk haline getirdiğini belirten Gümba, böylece kırılan musluğu tamir etmekten kurtulduğunu sözlerine ekledi. 

Cemil Kuş
 

Etiketler: çamlıhemşin, rize


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!