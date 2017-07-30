Ağacın gövdesini musluk yaptı

Uzun uğraşlar sonucu hortumla tarlaya kadar getirdiği suyun, musluk kısmının her defasında kırık ya da yerinden çıkartıldığını gören İbrahim Gümba, çareyi hortumu ağacın içinden geçirmekle bulduğunu belirtti. İçme ve temizlik amacıyla uzun uğraşlar sonucu uzak mesafeden seyyar hortumla bahçesine kadar getirdiği sudan çevredekilerin de yararlandığını belirten Gümba, her defasında musluğun yerinde olmadığını görünce böyle bir yöntem geliştirdiğini söyledi.

Ağacı delerek su borusunu da ağacın içinden geçirerek musluk haline getirdiğini belirten Gümba, böylece kırılan musluğu tamir etmekten kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Cemil Kuş

