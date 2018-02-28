Ağaçlar devrildi, caddeler göle döndü

Manisa’da sabahın erken saatlerinde başlayan fırtına yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, sağanakla birlikte caddeler de adeta göle döndü. Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kentte hem araç hem de yaya trafiğinin azaldığı görüldü.

Fırtınada devrilen ağaçlar Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılırken, vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Meteorolojiden yapılan açıklamada yağışın zaman zaman yoğunlaşacağına dikkat çekilirken, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de vatandaşları uyardı. Çerçi, olumsuz hava koşullarında sorun yaşayan vatandaşların 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayabileceğini belirtti.

Sadık Cangel