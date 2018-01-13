Ağaçları devirip, metrelerce sürüklendi

Kaza, bugün D-100 Karayolu Tekirdağ istikameti Silivri Altınorak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaçları devirip sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen araç tekrar yola çıkarak demir bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Doğukan U.,Polat S., Cantuğ T, ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralananlardan bir kişiyi olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri araçtan çıkarırken diğer yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralı gençler olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Tekirdağ istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü.

Yusuf Eker