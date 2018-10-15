Ağaçlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Cambaz Yokuşu'nda ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkunç bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Yanmış cesedi gören ekipler, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemede yanmış olan cesedin Ahmet Aygün'e ait olduğu belirlendi. Aygün'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Rıdvan Bostancı

