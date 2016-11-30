Seyitgazi’nin Karaören Mahallesi yakınlarında bulunan yaklaşık 20 metrelik kavak ağacına konan kartal, bilinmeyen nedenden ötürü ağacın tepesinde bulunan dallara pençesini sıkıştırdı. Kartal, kanat çırparak bulunduğu durumdan kurtulmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan durumu gören mahalle sakinleri ise, vahşi hayvanın durumunu itfaiye ekiplerini arayarak bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavak ağacının zirvesine merdiven yükselterek kartalın bulunduğu noktaya çıktı.

Yaklaşık 20 metre yükseğe çıkan ekipler, kartalın da kanat çırpmasıyla, pençesinin sıkıştığı dalları açarak özgürlüğüne kavuşturdu. Sıkıştığı daldan kurtulan kartal, uçarak gözden kayboldu.

Mustafa Kaplan