Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Türkiye kriz psikolojisine yenilmemeli, iş adamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösterdiği kararlarla hareket eder. Sadece enerji alanında 2016 yılında 700 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bugün Ağaoğlu Enerji Grubu olarak Yalova Çınarcık’ta bulunan Esenköy RES ile Bursa Gemlik’te bulunan Kürekdağı RES projelerimizin rüzgar türbinleri için Alman üretici Nordex GmbH ile sözleşme imzaladık. Toplam 68,4 MW Kurulu güce sahip olacak bu iki projenin yatırım tutarı 330 milyon lirayı bulacak. Her iki rüzgar santralini 30 Eylül 2017’de işletmeye alacağız” dedi.

“Yatırım şevkimizi tam bürokrasi yavaşlatıyor”

Ali Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "2017 yılının ilk çeyreğinde 850 milyonluk sözleşme yapacağız. Bu yatırımlar bürokratik engellere rağmen devam ediyor. Yatırım şevkimizi tam bürokrasi bunu yavaşlatıyor."

2016’da 700 milyon liralık yenilenebilir enerji yatırımı

Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu ise, “2016 yılında, 330 milyon liralık yatırım değerine sahip Esenköy ve Kürekdağı RES projelerinin yanı sıra, 110 milyon liralık Seferihisar RES, 185 milyon liralık Umutlu HES ve 75 milyon liralık My World Europe kojenerasyon projesini gerçekleştirdik. Grubun 2016 yılında yenilenebilir enerji yatırımı 700 milyon liralık bir değere ulaştı. 2016’da işletmeye alınan projelerde kurulu güç 124 MW oldu. Yılda 240 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip olacak Esenköy ve Kürekdağı rüzgar santralleri ile 160 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca bu iki proje ile 142 bin ton CO2 emisyonu salınımının önüne geçilecek. Rüzgar türbinlerinin kule, kanat ve jeneratörleri yerli imal edilerek ülke ekonomisine ve enerji sanayisinin gelişimine önemli katkı sağlanmış olacak” dedi.

2020’ye kadar hedef 4 milyar liralık yenilenebilir enerji yatırımı

Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“2018 yılında Konya Sertavul’da 450 MW kapasiteli, tek sahada Türkiye’nin en büyük projesi olacak, 2 milyar 350 milyon liralık yatırım değerine sahip rüzgar santrali 2017 yılında başlayacak. 2017 yılının başında türbin tedarik sözleşmeleri yapılacak, toplamda 850 milyon liralık yatırım değerine sahip 125 MW Tatlıpınar RES ile 39 MW Kartal RES projeleri 2018 yılı ilk çeyreğinde işletmeye alınacak. Bu yatırımlar ile birlikte Ağaoğlu Enerji Grubu, 2020’ye kadar 1.000 MW kapasiteli kurulu güce ulaşacak ve yenilenebilir enerji alanında toplam 4 milyar liralık yatırımı gerçekleştirecek.”

Toplantıda konuşan Nordex Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü İbrahim Özarslan ise, “Ağaoğlu Grubu Türkiye’nin önemli yatırımcılarından birisi. Biz de Ağaoğlu Grubu’nun Nordex’i tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde başka projelerde de bir araya gelmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.