Ağaoğlu: Golf dünyasına yalan haber yaptıramazsınız

7 milyon dolar toplam ödüllü Turkish Airlines Open Golf Turnuvası Antalya Belek’te devam ediyor. Turkish Airlines Open 2017, Race to Dubai sıralamasında ilk 78 oyuncunun katılımıyla 2 Kasım’da başlamıştı. Turnuvanın 3’üncü günü bugün başlarken, (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İHA'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Amerika’nın New York Times Gazetesi’nde çıkan röportajıyla alakalı olarak, “Golf camiasına yalan haber yaptıramazsınız, düzmece haber yaptıramazsınız. Bu işte Amerika’da da yayınlansa New York Times’da olsa başka gazetede de olsa, İngiltere’de de olsa Almanya’da da olsa sizle golf üzerinden bir haber yapıyorsa doğruyu ve gerçeği olduğu gibi yansıtır” dedi.

Turnuva sayesinde 1,5 milyar insana Türkiye’nin turistik yerlerini izlettirdiklerini ifade eden Ağaoğlu, Türkiye’nin tarihi turistik ve kültürel güzelliklerini gösterdiklerini ve bunun parayla yapılamayacağını söyledi.

“Turnuva oldukça iyi gidiyor”

Turnuvanın oldukça iyi gittiğini söyleyen TGF Başkanı, “Skorlarda çok iyi, bu kadar iyi skor beklemiyordum. Hava şartları golf oynamak için o kadar müsait ki, hem sıcaklık olarak hem sahanın mükemmelliği. Pazar günü veya ne bileyim yarın biraz rüzgar, biraz yağmur çıksa aslında hiç fena olmayacak. Oyuncuların biraz da o koşullarda maharetlerini görmek lazım. Hepsi son derece memnun ve son derece rahat, baskı altında olmadan mücadele ediyorlar. Bu sene katılan oyuncuların dünya sıralamasındaki yerlerinin de çok yukarılarda olmasından dolayı müsabakanın puan ağırlığı da oldukça fazla. Sahada çok kaliteli oyuncular mücadele ediyor, ancak bu arada yine her sene olduğu gibi 1-2 sürpriz oyuncudan çıkış gördük. Her ne kadar da şu an lider konumunda olan Belçikalı Nicholas Korcas son yıllarda adından söz ettirmediyse de 2010-2012 yıllarının en ünlü oyuncularından birisiydi. Cumartesi ve Pazar günü özellikle final günü büyük bir çekişmeye sahne olacağını sanıyorum” dedi.

“Ali Altuntaş teknik kapasitesi oldukça yüksek bir oyuncu”

Turnuvada üst düzey ve olimpiyat şampiyonu golfçülerin olduğunu dile getiren Ağaoğlu, 78 tane ünlü isim içinde 3 tane de Türk sporcunun olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, Ali Altuntaş’ın 2018-2019 yıllarında gerçek gücünü göreceklerini ifade ederek, “Bir tane profesyonel, 2 tane de amatör Türk var. Amatörleri bu tür müsabakalara hazırlıyoruz. Bu tür müsabakalara değil, bu tür müsabakalardan puan alıp olimpiyatlara 2020 Olimpiyatlarına sokmayı hedefliyoruz. Ali Altuntaş’ın performansı fena değil, ilk defa seyredenler oldukça iyi diyor. Lakin ben Ali’nin daha fazlasını yapacağına inanıyorum. Yeteneğinin tamamını kullanmıyor. Yeteneği ve teknik kapasitesi oldukça yüksek bir oyuncu. Çok daha farklı bir yerde olabilir. Çok daha yüksek skor yapabilir ama tabi 2. defa oynuyor bu müsabakada. Oda onun için çok büyük bir tecrübe oluyor. Herhalde 2018’e 2019’da istediğimiz Ali Altuntaş’ı seyredeceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.

“Golf dünyasına ve camiasına yalan haber yaptıramazsınız”

Türkiye ile Amerika’nın vize sıkıntısı yaşamasına rağmen New York Times gazetesinin 1,5 sayfalık bir röportajını yayınladığını belirten TGF Başkan Ahmet Ağaoğlu, hiç kimsenin golf dünyasına, golf camiasına yalan haber yaptıramayacağını ifade etti. Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“O röportaj öyle tahmin ediyorum ki son 1-1,5 ay içerisinde Amerika basınında Türkiye ile alakalı müspet anlamda çıkan tek yazı. Yani bu da hani şöyle söyleyeyim en azından golfün gücünü gösteriyor. Golfün üzerinden hiçbir ülke bir diğerine oyun oynayamaz. Öyle bir olgu ve dünyada neyin ne olduğunun farkında olan insanların ilgi gösterdiği bir spor. Onun için golf dünyasına, golf camiasına yalan haber yaptıramazsınız, düzmece haber yaptıramazsınız. Bu işte Amerika’da da yayınlansa New York Times’da olsa, başka gazetede de olsa, İngiltere’de de olsa, Almanya’da da olsa sizle golf üzerinden bir haber yapıyorsa, doğruyu ve gerçeği olduğu gibi yansıtır. New York Times’daki röportaj hemen hemen 1-1,5 sayfaya yakın bir röportajdı. Siz bunu hak etmedikten sonra dünya size o şekilde yer vermez. Bu sene 5’incisini yaptığımız turnuvayla endüstriyel golf ile turizm golfü ve müsabaka golfü ile gelmiş olduğumuz noktayı gösteriyor. Tabi bu haberi yaparken şunu da göz ardı etmemek lazım, 5 senedir dünyada 1,5 milyar insan her sene 20 saat bu müsabakayı naklen izliyor. Burada ne oluyorsa dünyanın gözü önünde oluyor. Bana göre New York Times’in haberi de, röportajı da 5 senedir dünyanın gözünün önünde olan gerçekleri sayfalara taşımaktan ibaretti. 5’incisini yaptığımız bu müsabakalarda olumsuz bir şey olmadı. Belki de bütün dünyanın gözü burada farklı bir şey aradı ama buradan bu müsabakalar bittiğinde buradan ayrılıp giden oyuncular, antrenörleri, menajerleri, hatta aileleri hep övgü dolu sözler söyleyerek ayrıldılar. Bana göre artık Türkiye parlayan yıldız, eskiden bu tarz müsabakalar almak için yoğun çaba sarf ederdiniz, başka ülkelerle yarışırdınız, size biraz farklı gözle bakarlardı. Bu 5 imtihandan çok mükemmel şekilde geçtiğimiz için artık bundan sonra karar verme opsiyonu bizim elimize. Bundan sonra biz istersek müsabakalara devam edebiliriz.”

“Golfte Samsun’a çok önem veriyoruz”

Golf sahalarının Türkiye’nin her yerine yayıldığını dile getiren Ahmet Ağaoğlu, Samsun’a çok önem verdiklerini dile getirdi. Ağaoğlu, “Özellikle biz Samsun’a önem veriyoruz. Çünkü Samsun’daki saha gerçekten 4x4’lük mükemmel bir şampiyona sahası. Müsabık oyuncuların yetişebileceği özelliklere sahip bir saha dizaynından tutunda, işte en son şekline kadar, drenajından çimine kadar her şeyiyle yakından ilgilendik. Sağ olsun Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı da bu işe gerçekten gönül verdi. Bu sahanın benzerinde Ardahan’da, Erzurum’da kapalı salon antrenman tesisimiz var. Bodrum’da, Kuşadası’nda, Silivri’de sahaya sahibiz ama sporcu yetiştirme anlamında öyle tahmin ediyorum ki bizim merkezimiz Samsun olacak. Samsun’u diğer büyükşehir belediyeleri ve belediye başkanları da örnek alırlarsa golf Türkiye’de çok başka bir yere gelir” dedi.

“Türkiye’nin turistik tarihi ve kültürel güzelliklerini insert olarak giriyoruz”

Antalya’da yapılan turnuvayı canlı verdiklerini ve 1,5 milyar insana ulaştıklarını söyleyen Ağaoğlu, “Bizim turnuvanın en büyük 2 sponsoru biri THY, diğeri Gençlik ve Spor Bakanlığı. Turizm Bakanlığı’nın harcamalarının ne şekilde geri döndüğünü bilmiyorum ama bu müsabakanın sadece 1 yıl içerisinde yani geçen seneyi örnek vereyim 2016 yılında reklam geri dönüşü, müsabakanın televizyon yayınlarından reklam geri dönüşü 110 milyon dolar. Bizim burada zaten 7 milyon dolar ödül var. 1 milyon kadar da operasyon masrafları yani 8 milyon dolarlık bir harcamayla sadece televizyon görünürlüğünün paraya tekabülü 110 milyon dolar. Böylesine önemli bir iş yapıyoruz. Bunların ölçümlerini biz yapmıyoruz. Bunları afaki de söylemiyorum bunlar uluslararası ölçüm şirketlerinin değerlendirme raporları. Bana göre yapılabilecek tanıtımın en iyisini yapıyoruz. Bir ülke ancak bu kadar iyi anlatılır, vuruş aralarında biz bütün Türkiye’nin turistik tarihi ve kültürel güzelliklerini insert olarak giriyoruz. Yani 1,5 milyar insan sadece sporcuların vuruşunu seyretmiyor. O vurduktan sonra ikinci topuna yürüyene kadar ya da araya başka bir oyuncu girinceye kadar Türkiye’nin tarihi turistik ve kültürel güzelliklerini gösteriyoruz. Bunu parayla falanda yapamazsınız. Ben çok açık söylüyorum ama şurada şu golf ile birlikte Türkiye’nin dışında bu turnuvanın bu müsabakanın ne olduğunu bazı insanların gerçekten idrak etmesi lazım. Biz Türkiye’yi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz, buna uğraşıyoruz. Dünya tanıyor, dolayısıyla harcadığımız emek boşa gitmiyor. İçeride de biraz takdir edilirse oda fena olmaz” şeklinde konuştu.

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın çok desteği var”

Turnuvanın düzenlenmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın çok destek verdiğini söyleyen TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın desteği olmasa golfün özellikle şu müsabakanın bu konuma gelmesi mümkün değil. Çıkın sokağa yüzlerce Ahmet Ağaoğlu görürsünüz ama o işin dümeninde olan o işe destek veren bir Mevlüt Çavuşoğlu, bir Osman Aşkın Bak yani ne biliyim, geçmiş dönemde de bu işe gerçekten sahip çıkan emek veren bakanlarımız, bürokratlarımız olmasa nereye kadar getirebilirsiniz ki. Bir noktaya kadar geliyorsunuz karşınıza bir duvar çıkıyor. Bu duvarı aşmanız lazım. Bu duvarı aşmak içinde gecenin bir saatinde Dışişleri Bakanı'nın, Gençlik ve Spor Bakanı'nın yardımına ihtiyacınız olduğu zaman eğer o aradığınız insan, o anda size o yardım elini uzatmasa, o desteği vermese bu işleri yapamazsınız. Belki insanlar hala farkında değil ama dünyadaki ağırlık bakımından baktığımız zaman aşağı yukarı dünya genelinde 500’ün üzerinde profesyonel oyun oynanıyor. Ağırlık bakımından baktığımız zamana 7 ya da 8. Turnuva burada. Çocuk oyuncağı değil, bu böyle bir işe girdiğiniz de arkanızda Mevlüt Çavuşoğlu gibi Osman Aşkın Bak gibi insanlara ihtiyacınız var.”