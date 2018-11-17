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Ağaoğlu: 'İnsafsızca saldırmaya başladılar'

Ağaoğlu: 'İnsafsızca saldırmaya başladılar'
Ağaoğlu: 'İnsafsızca saldırmaya başladılar'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Ağaoğlu, “İnsafsızca saldırmaya başladılar. Benim amacım Trabzonspor’a hizmet etmek. Sizin amacınız ne” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe maçına bir hafta kala, genel kurula iki hafta kala sağdan soldan insafsızca saldırmaya başladılar. Önce Şenol Güneş'le görüştüğüm ardından Ali Koç'u Fenerbahçe maçına davet ettiğim haberleri yarın neler uydurulacağı belli değil ama her iki haber de külliyen yalan. Bu haberleri çıkaranların amaçlarını tahmin etmek zor değil ama şimdilik tek bir cevap yeterli sanırım; benim amacım Trabzonspor'a hizmet etmek! Sizin amacınız ne?" ifadelerine yer verdi.

Gökmen Şahin 

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