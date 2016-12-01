Avrupa’nın en büyük karma yaşam projelerinden biri olan Maslak 1453, dünya devlerini İstanbul’da buluşturuyor. Ağaoğlu Grubu'nun Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirdiği "Maslak 1453"te, proje yatırımcılarından Suudi Abduljawad Holding, Dusit International ile lüks rezidans işletmeciliği anlaşması imzaladı. 4 kıtada 29 turizm tesisi işleten ve Türkiye’ye ilk kez girecek olan Dusit Thani Ağustos 2018’de işletmeye açılacak.

Maslak 1453 Satış Ofisi’nde gerçekleşen imza törenine katılan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "Abduljawad Holding Suudi Arabistan'ın en büyük yatırım gruplarından bir tanesi. Maslak 1453'ün kulelerinden iki tanesini satın almışlardı. B3 Bloğunu dünyanın en büyük markalarından biri olan Dusit International ile işletme anlaşması imzaladı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıkmayı düşündüğü bir dönemde Dusit gibi bir markanın ülkemize yatırımcı olarak gelmesi ve 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarılarına rağmen bu iki dev markanın burada yatırım yapması, ekonomimize güvendiklerinin göstergesidir. Özellikle içinde bulunduğumuz an itibariyle bunun çok önemli olduğunu ve Türk ekonomisine güvenmelerinin bir teşhiri diye düşünüyorum" diye konuştu.

"14 Temmuz'dan daha güvenli ve istikrarlıyız"

"Türkiye ekonomisine güveniyoruz" diyerek sözlerine devam eden Ali Ağaoğlu, "Özellikle Körfez'de çok önemli çalışmalarımız var. Mütekabiliyet yasası çıktıktan sonra Körfez'e en fazla mal satan gruplardan bir tanesiyiz. Oradaki ilişkilerimiz çok sağlam. Oraya yaptığımız iş seyahatlerinde ve onların Türkiye'ye olan seyahatlerinde onlara ülkemizi anlatıyoruz. Türkiye'nin 14 Temmuz'dan daha güvenli ve istikrarlı bir ülke olduğunu söylüyoruz. Bugün burada imzalanan bu anlaşmayla da anlattıklarımızın ne kadar isabetli ve doğru olduğunu görmüş olduk. O yüzden her iki gruba da Türkiye'ye güvendikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye güveniyorlar

Abduljawad Holding ile yapmış oldukları ortaklık neticesinde Dusit Thani markasını ülkemize ilk kez getirmekten dolayı memnun olduğunu dile getiren Dusit International Grup CEO'su Suphajee Suthumpun, Türkiye’ye güvendikleri için burada olduğunu söyledi. Ayrıca bu ortaklığın küresel anlamda genişlemelerine katkıda bulunacağını da belirtti.

Maslak 1453 projesi İstanbul'da en çok konuşulan projelerden biri olduğunun altını çizen Abduljawad Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ehsan Abduljawad da, projenin 2018 yılında hizmete gireceğini ve daha sonra uzatma opsiyonlu olmak üzere 14 yıllık kontrat yaptıklarını ifade etti.

SİNEM ERYILMAZ