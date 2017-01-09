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Ağbal: İşverene asgari ücret desteği sürecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, Milli Piyango ve at yarışlarının Varlık Fonu'na devredileceğini açıkladı. Bakan Ağbal, 2017 yılında da işverene asgari ücret desteği verileceğini belirtti.

Ağbal: İşverene asgari ücret desteği sürecek

09 Ocak 2017 11:10

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV'de canlı yayına katıldı. Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ağbal, Milli Piyango için mart ayındaki teklif alma sürecinin ortadan kalktığını belirterek, "Türkiye Varlık Fonu Milli Piyango ve at yarışlarının özelleştirmesini birlikte değerlendirecek" dedi. Ağbal, Milli Piyango'nun Varlık Fonu'na devriyle ilgili şunları kaydetti: "At yarışlarına ilişkin lisans da Varlık Fonu'na devredildi. Şans oyunları alanında kamunun elinde bulunan iki tane oyun var. Biri Milli Piyango, diğeri at yarışları. Amacımız bu lisansları devretmek suretiyle bir varlık oluşturmak. İki şans oyununun özelleştirmesini bir paket olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. At yarışlarına ilişkin bir lisansın oluşturulmuş olması ve bunun da Varlık Fonu kapsamına alınmış olması. İki lisansın birlikte Varlık Fonu tarafından değerlendirilmesi, bu varlıklara talebi de artıracaktır. Daha kapsamlı bir özelleştirmeye imkan sağlayacaktır. Milli Piyango'nun ihale süreci hali hazırda var. Ancak hükümet olarak iki özelleştirmenin bir bütün olarak birlikte değerlendirilmesini öngördük. Bunların hangi süreçte, hangi yöntemle özelleştirmeye konu edileceği Türkiye Varlık Fonu'nun üzerinde çalışacağı konular olacak. Nihai karar hükümete ait. Şu anda mart ayında Milli Piyango için teklif alma süreci ortadan kalktı".

"İşverene asgari ücret desteği sürecek"
İşverene asgari ücret desteğini bu yıl devam ettirme kararı aldıklarını açıklayan Ağbal, "Bu yıl asgari ücret desteğini devam ettirmemizin maliyeti 7,8 milyar TL. Yaklaşık 9 milyonun üzerinde çalışanı istihdam eden işverenler bundan yararlanacak. 2016 yılında yararlanan kişi sayısından daha fazla kişi bu yıl destekten yararlanacak. Ocak-şubat ve mart aylarında işverenler asgari ücret desteğinden yararlandıkları çalışanların prim tutarlarını Ekim-Kasım ve aralık aylarında ödeyecek. Faizsiz bir şekilde erteliyoruz. Yaklaşık 400 bin vatandaş bu ödemeden yararlanıyor. Zaman zaman yapılan ödemelerde geriye dönük bazı hatalar tespit ediliyor. 9 bin 700 kişiyi ilgilendiren bir düzenleme yaptık. Vatandaşların geriye dönük herhangi bir sahte belge düzenleme hariç olmak üzere geriye dönük takibattan vazgeçiyoruz" dedi.
Ağbal, emekliye ikramiye farkı ödenmesiyle ilgili de "Geçmişe dönük hangi yılda emekli olunursa olunsun 30 yıldan fazla çalışılmış ise emekli ikramiyesini vereceğiz. 31 bin vatandaşa SGK yargı kararına bağlı ödeme yaptı. Geride kalan önemli sayıda vatandaş var. 2 milyar lira yaklaşık maliyeti var. Bu sadece ikramiye ödemesi olacak" dedi.
 

Etiketler: asgari ücret desteği, Maliye Bakanı Naci Ağbal


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