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Ağbal yarın KKTC’ye gidiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, davet üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geliyor.

Ağbal yarın KKTCye gidiyor

15 Ağustos 2017 15:40

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın daveti üzerine yarın KKTC’ye geliyor. Ağbal, günübirlik ziyaretinde KKTC Gelir ve Vergi Dairesi e-Vergi Otomasyon Sisteminin açılış törenine katılacak. Yarın öğle saatlerinde KKTC’ye gelecek olan Maliye Bakanı Naci Ağbal, saat 14.30’da Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edilecek, saat 15.30’da ise KKTC Gelir ve Vergi Dairesi e-Vergi Otomasyon Sisteminin açılış törenine katılacak.

Ağbal’ın akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.

Emir Abdurrahman Bulut

Etiketler: Maliye Bakanı, naci ağbal


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