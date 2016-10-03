Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve 81 ilden gelen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanları ile bir araya geldi. TESK Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Bakan Ağbal açıklamalarda bulundu. Ağbal, enflasyonun aşağı gelmiş olmasının yılsonunda ekonomiye ilişkin beklentileri olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayarak, "Geçmişe baktığımız zaman esnafımızın, Esnaf Muaflığı Belgesi sorunu vardı, düzenleme yaptık bugüne kadar yaklaşık 25 binin üzerinde esnafımız, Esnaf Muaflığı Belgesi’ni almış. Dolayısıyla Esnaf Muaflığı Belgesi’ni aldığı takdirde herhangi bir şekilde, vergicilerle, maliyecilerle bir sorunu kalmıyor, bu önemli bir düzenleme. Eskiden vatandaşımız, esnafımızı şikayet ederdi, bir defa basit usulden gerçek usule geçtik mi bir daha geriye dönülmezdi. Yapmış olduğumuz düzenleme de artık esnafımızın durumu neyse basit usul de vergilendirilmesi gerekiyorsa tekrar gerçek usulden dönülebilsin. Özellikle son 1 yılda önemli bir düzenleme yaptık, bugün esnafımızdan basit usulden vergilendirilen mükellef sayısı yaklaşık 760 bin. 760 bini 4 ile çarpın, yaklaşık olarak 3 milyonun üzerindeki vatandaşı ilgilendiren bir düzenleme ve burada dedik ki: ’Bir esnafımız eğer 8 bin liraya kadar yıllık kazanç beyan etmişse biz ondan vergi alamayalım’. Normalde ücretler için bir asgari geçim indirimi uygulamamız var, belli bir seviyeye kadar gelir elde ettiğinde vergi ödemiyor. Esnafımıza da bu imkanı getirdik. Dolayısıyla esnafımız yıllık 8 bin liraya kadar vergi ödemekten kurtuldu" diye konuştu.

"İLK DEFA ESNAF OLAN BİR KARDEŞİMİZ EĞER 3 YIL BOYUNCA 75 BİN LİRAYA KADAR KAZANÇ ELDE ETTİYSE VERGİ ALMAYACAĞIZ"

Özellikle en çok teşvik edilmesi gerekenlerin yeni nesilleri esnaf yapmak olduğunu kaydeden Bakan Ağbal, "İlk defa esnaf olan bir kardeşimiz eğer 3 yıl boyunca 75 bin liraya kadar kazanç elde ettiyse vergi almayacağız. Esnaflık, ahilik geleneği nasıl devam edecek? Kuşaktan kuşağa devam edecek. Burada özellikle gençlerimize önemli bir vergi indirimi de getirmiş olduk. Yine bu araç yenileme konusu, esnafımız nereye gidersek gidelim bunu bize söylüyordu. Dedik ki: ’Özellikle taksiciye, minibüsçüye, özel halk otobüsü sahibi olan esnafımız aracını yenilesin’. 2019’a kadar taksici, dolmuşçu, özel halk otobüsü sahipleri mevcut araçlarını elden çıkarıp yeni sıfır kilometre araçlar alsınlar. Ticari tüm araçları kapsama aldık, kamyon, kamyonette dahil. Hükümet olarak oturduk çalıştık ve Bağ-Kur’lularımıza da 5 puan indirimini getirdik. Dolayısıyla burada Bağ-Kur primini düzenli ödeyen esnafımız da böylece en az 200-300 liradan başlamak üzere çok ciddi anlamda bir Bağ-Kur priminde indirim elde etmiş oldular" ifadelerini kullandı.

"VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNŞALLAH VERGİ İNDİRİMİ GETİRİYORUZ"

Esnafın 6 puan Sosyal Güvenlik Primini sadece 10’dan fazla işçi çalıştırana sağlandığından şikayet ettiğini aktaran Bakan Ağbal, "Herkesin gücü 10 tane işçi çalıştırmaya yetmiyor. Artık özellikle esnaf kesimimizin yanında çalışan işçiler bakımından 6 puan Sosyal Güvenlik Prim indirimini de getirdik. Bundan sonra emekli olmuş esnafımız artık emekli aylığını hiçbir kesintiye tabii olmadan alacak. Esnafımıza yine 30 bin lira faizsiz kredi verdik. Vergisini düzenli ödeyene inşallah vergi indirimi getiriyoruz. Bir mükellef geçmişte iyi gününde borçlarını ödemişse, hiç aksatmamışsa bu iyi mükellefe devletin de bir takdir belgesi sunması lazım, bunu da yolu vergi indirimi. İnşallah onu hayata geçireceğiz. Devlet iyi gün dostu olduğu kadar kötü gün dostu da olmalı. Bir esnafımız borçlarını tıkır tıkır ödemiş, işleri iyi gitmiş ama işleri iyi giderken Maliye’ye ödemesi gerekenlerde de hiçbir aksama olmamış ama insanlık hali sıkıntıya girmiş, ödeyememiş. Biz şimdi hemen ödeme mektubu gönderiyoruz. Bunun da yasal düzenlemesini getiriyoruz. İyi gününde borcunu ödeyen esnafımızın kötü gününde elinden en önce Maliye tutacak" açıklamasında bulundu.

SON BAŞVURU 31 EKİM

"Devlet vatandaşa güveniyor ama zaman zaman da gelir deftere bakar, acaba beyan edilen rakamlar doğru mudur?" diyen Bakan Ağbal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre 5 yıl, çok uzun bir süre. Biz diyoruz ki, bunu 3 yıla indirelim. Biz vatandaşımızın vergiyle ilgili konularda doğru ve dürüst olduğuna inanıyoruz ama hata olur, eksiklik olur, bazen muhasebeciler eksik bilgi verir, esnafımıza inşallah gelecekte daha öngörülebilir daha sürdürülebilir bir vergi sistemini sağlayacağız. 15 Temmuz darbe girişimi olduktan 3 gün sonra Meclis’e sunulan kanun teklifi ile beraber o zor günlerde bile Yeniden Yapılandırma meselesini çözdük. Vatandaşımızın geçmişten kalan borçlarını rahat bir şekilde ödeyebilmesi için bir Yeniden Yapılandırma Kanunu çıkarttık. 31 Ekim’de başvuru süresi tamamlanacak. Ne kadar çok başvuru olursa o kadar iyi olur. Devlet olarak biz elimizi uzattık, gelin bu eli tutun bu vergi barışına katılın, hatta borcunuzu peşin ödeyin rahat edin. Pazar akşamı itibariyle yaklaşık 1 milyon 958 bin 425 esnafımız müracaat etmiş. Bugüne kadar 10 bin milyar liralık bir alacağı yeniden yapılandırmışız. Matrah artırımı konusu var, geçmişten dolayı endişe duymamak için geçmiş defterleri bir temizleyelim, biz buna matrah artırımı diyoruz. Onda da bugüne kadar 153 bin esnafımız matrah artırımı için müracaat etmiş, 2.7 milyar lira esnafımız geçmişini temizlemek için Maliyeye ’ben bu parayı öderim’ demiş. 2.7 milyar ödemiş ama çok daha fazlasını da kazandı."

"FAİZLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İNDİRDİK, GECİKME ZAMLARINI TAMAMEN SİLİYORUZ"

Yeniden Yapılandırma Kanunu’nun tarihi fırsatlar sunduğuna işaret eden Bakan Ağbal, "Özellikle 36 aya kadar 18 taksitle bir Yeniden Yapılandırma getirdik. Burada faizleri önemli ölçüde indirdik, gecikme zamlarını tamamen siliyoruz. Bunun yerine geçmiş dönemde enflasyon ne kadarsa o kadarlık bir enflasyon hesaplıyoruz ama yapmış olduğumuz önemli düzenlemelerden bir tanesi de peşin ödeme indirimi. Mesela vatandaşın 2013 yılı temmuz ayında ödemesi gereken 15 bin lira gelir vergisi ikinci taksiti var. İnsanlık hali ödeyememiş. Bugün bu paranın 8 bin lira gecikme zammı hesaplanıyor. Şimdi diyoruz ki: Bu 8 bin lirayı tamamen silelim, 8 bin lira yerine 2 bin 900 lira hesaplıyoruz. Dolayısıyla bir anda yaklaşık olarak 5 bin 100 lira sildik. yani ne demek, faizin 3’te 2’sini siliyoruz. Bu 2 bin 900 lirayı, 15 bin lira alacağın kendisiyle bu hesaplanan faizi bugün ödemek istiyorum. 2 bin 900 lirayı da hepsini bugün ödemek istiyorum. O zaman bir de peşin ödeme indirimi yapıyoruz. Bu durumda faizi 2 bin 900 liradan bin 450 liraya düşürüyoruz. Dolayısıyla bugün 23 bin lira olan maliye kayıtlarındaki borcunuzu 16 bin 500 lira ödeyip maliyeden çıkıyorsunuz" dedi.

"KAZANÇ BEYANLARINIZI GÜNCELLERSENİZ, BİR MİKTAR YUKARI ÇEKERSENİZ ÖNGÖRÜLEN ÖDEME TUTARLARI GAYET DÜŞÜK"

4 milyon vatandaşı ilgilendiren trafik para cezası ile ilgili ise Bakan Ağbal şunları kaydetti:

"Burada da bir örneğimiz var, vatandaşımıza Ağustos 2013’te 166 lira trafik para cezası kesilmiş. Bu para 473 liraya çıkmış durumda. 166 lira ceza, bu cezanın 307 lira faizi var, bu durumda şöyle yapıyoruz, 166 liranın kendisini ödüyoruz, aradaki 307 lira faizin yerine de 30 lira ödüyoruz. Dolayısıyla hemen hemen yüzde 60-70’ini silmiş oluyoruz. Yetmedi bir peşin ödeme iskontosu da burada var. 196 lirayı hemen peşin ödeyeyim derseniz 181 lira. Ana paraya 15 lira ilave ederek ödeyip trafik para cezasından kurtuluyorsunuz. Bütün vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, vergi dairelerinden, internetten sorup öğrenin, trafik para cezası borcunuz varsa bugünlerde vergi dairelerimizin kapıları sonuna kadar açık, internet bankacılığı üzerinden ödemek mümkün. Köprü geçiş ücretleri de buna dahil. 2011-2015 arasında geçmiş 5 yılınız var maliye haklı olarak diyor ki: ’ben bu 5 yıla herhangi bir zamanda gelip bakabilirim’. Biz şimdi bu kanunla bir imkan getiriyoruz, cüzi ödemelerle geçmişe dönük vergi incelenmesi meselesini tamamen kapatabilirsiniz. Bu endişelerden kurtulun, Maliye olarak da biz geçmişle değil bugünle uğraşalım. Mesela bir esnafımız 2014 yılında 50 bin lira kazanç beyan etmiş. Dolayısıyla 50 bin lira üzerinden yaklaşık olarak 20 bin liraya yakın bir vergiyi geçmişte ödemiş. Şimdi tereddüt ediyor, acaba 2014 yılında defterde bir eksiklik, bir hata var mıydı diye. Biz diyoruz ki, 50 bin lira beyan etmiştiniz ya bunun yüzde 20’si 10 bin lira ilave beyanda bulunun. Bu durumda bin 500 lira vergi ödüyorsunuz ama Maliye artık 2014 defterlerini tamamen kapatıyor. Kazanç beyanlarınızı güncellerseniz, bir miktar yukarı çekerseniz öngörülen ödeme tutarları gayet düşük. Aynısı Katma Değer Vergisi’nde de var, Gelir Stopaj’da da var. Bütün vergilerde, gelip geçmiş beyanlarınızı artırırsanız herhangi bir şekilde bir vergi incelemesine uğramayacaksınız. Yine bu paketin içinde, kasa fazlaları var, stok fazlaları var. Maliye olarak biz gelsek, o kasayı saysak o aradaki fark kadar cezalı vergi alacağız. Diyoruz ki gelin kendiliğinizden bu kayıtlarınızı düzeltin. Herhangi bir şekilde defter kayıtlarınızla fiili durumunuz birbirinden farklı olmasın. Bütün bu düzenlemeler esnafımızın çıkarınadır. Yeniden yapılandırma kanunları yapıyoruz, 2-3 yılda bir. Burada esas olan bir taraftan Maliye İdaresi’nin alacaklarını tahsil etmesini sağlamak ama diğer taraftan da vatandaşlarımızı ekonomik olarak rahatlatmak."

Bakan Ağbal’ın konuşmasının ardından TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken bir plaket takdim etti.