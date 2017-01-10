İlerleyen zaman ve gelişen teknoloji ile birlikte kadın erkek fark etmeksizin tüm insanlar kişisel bakımlarına özen göstermeye başladı. Yapılan araştırmalar da bakım yaptıran kişilerin kendilerini daha iyi ve daha güvenli hissettiğini ortaya çıkarıyor. Özellikle insan vücudundaki istenmeyen tüyler son derece can sıkarken geleneksel yöntemlerden biri olan ağda yaptıran kişide birkaç haftada istenmeyen tüyler tekrar çıkıyor. Kişinin istemediği tüylerinden kurtulabilmesi amacıyla yaptırdığı lazer epilasyonda ise kalıcı çözümler elde edilebiliyor.

“Lazer epilasyon ağdaya göre daha kalıcı çözüm”

Günümüzde artık kadınlarla beraber erkeklerin de istenmeyen tüylerinden kurtulmanın çaresini aradığını ifade eden Kişisel Bakım Uzmanı Abdil Kumru, lazer epilasyonun bu sorundan kurtulmanın etkili, hızlı ve daha az ağrılı bir yöntem olduğunu dile getirdi. Kumru, “Artık günümüzde insanlar daha çok lazeri kullanmak istiyorlar. Çünkü bazılarında ağdadan kaynaklanan kızarma, lekelenme gibi bazı durumlar söz konusu olmaya başladı. Biz de artık daha çok ağdayı geri planda bırakıp epilasyon aldık salonumuza. Müşterilerimize lazer epilasyon uyguluyoruz ve sonuçlarından çok mutluyuz. Ağdaya göre şöyle özellikleri var. En azından kalıcı çözüm. Çünkü ağda da haftada bir ayda bir yaptırmak durumundasınız ama yaklaşık 6 yada 8 seansta lazer epilasyonda 15-20 yıl boyunca kalıcı çözümler bulabiliyoruz. Sarı tüyleri rahatlıkla görebiliyor, beyaz tüylerde de kesin sonuçlar alabiliyoruz. Yaklaşık şuanda 700’e yakın müşterimiz var. Hep olumlu sonuçlarla müşterilerimiz geri dönüş sağlıyor” dedi.

"İnsanlar ağdaya çekinerek geliyor"

Lazer epilasyonun ağdaya göre daha rahat yapıldığına dikkat çeken Kumru, “Erkekler olarak yanak, kulak kılları, ense kılları, koltuk altı, göğüs, bacak bütün bölgelere uygulama yapabiliyoruz. Futbolcular özellikle bunu daha çok istiyorlar. Bacak kıllarına daha ağırlıklı bir müşteri portföyümüz var. İnsanlar lazer epilasyona gayet doğal gelirken, ağdayı sanki çekinerek, kötü bir şey yaptığını düşünerek böyle bir tedirginlikler oluyor ama lazer epilasyon o konuda artık bir çığır açtı. İnsanlar daha rahat bu konuyla ilgili birebir görüşebiliyorlar uzmanımızla. Tavsiye ediyorum herkese. Tüm Eskişehir halkını lazer epilasyona bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan