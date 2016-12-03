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AGD’den Halep’teki saldırılara tepki

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bitlis Şubesi Başkanı Gökhan Evran, Halep’te sivillere yönelik saldırıları kınadı.

AGDden Halepteki saldırılara tepki

03 Aralık 2016 15:16

Evran yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2011’de başlayan Suriye’deki savaşda yıkım, can kayıpları ve acıların 6. yılını doldurduğunu belirtti. Çatışmada mabetler, meskenler, iş yerleri, okullar ve hastanelerin yerle bir olduğu belirtilen açıklamada, "Şehirlerin alt yapıları çökmekte, tarihin izleri silinmekte ve şehirler tanınamaz hale gelmektedir. Diğer taraftan milyonlarca insan yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmış, başkalarının vicdanına sığınmışlar, tüm dünyanın gözü önünde çaresizliğe terk edilmişlerdir. Bütün bu yıkımın, zararın ve tarumar oluşun yanı sıra hepimizin canını yakan ve uykularını kaçıran masum sivillerin ve özellikle de çocukların ölüyor oluşudur. Suriye savaşı son bir haftadır yeniden Halep’i vurmuştur. Halep’te çatışmaların yaşandığı her bölgede olduğu gibi yine mağdur olan sivillerdir ve çocuklardır. Çünkü ortada Suriye’yi mümkün mertebe insansızlaştırma, Suriye halkını birbirine düşürme ve Suriye’yi parçalama gibi bir proje var. Bu projeyi görmeden Suriye ile ilgili söylenecek her söz boştur" denildi.

Türkiye’nin mutlaka Tahran, Bağdat, Beyrut ve Şam’la masaya oturması gerektiğini belirtilen açıklamanın devamında ise, "Savaş bitmelidir. Siviller ve çocuklar ölmesin, Suriye bölünmesin sıra Türkiye’ye ve İran’a gelmesin deniliyorsa başka yol yoktur. Siyonizmin oyunları görülmeli ve oyuna gelinmemelidir. Allah, bu coğrafyaya birlik ve beraberlik nasip etsin. Allah, bu coğrafyanın birlik ve beraberliği için, ümmetin birliği için, adalet ve barış için gayret edenlere zeval vermesin. Arakan’da, Suriye’de ve Irak’ta yaşamını yitiren tüm mazlumlara Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler: anadolu gençlik derneği


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