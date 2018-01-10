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AGİ ne kadar? 2018 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

AGİ ne kadar? 2018 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu? 2018 yılının en çok sorulan sorularından biri de AGİ ne kadar oldu? sorusu oldu. Peki AGİ ne kadar? İşte 2018 yılında asgari ücrete yapılan zam miktarı ve 2018 yılı AGİ hesaplama...

AGİ ne kadar? 2018 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

10 Ocak 2018 14:27

Asgari ücretin zamlanması ile birlikte her ay çalışanlara verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı da değişiklik gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi.

Buna göre, bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline bin 603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline bin 633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline bin 656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin eline de bin 679 lira 23 kuruş geçecek.

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar                                           152,18 TL
Evli, eşi çalışmayan                     182,51 TL
Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu     205,44 TL
Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu     228,16 TL
Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu     258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu     258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu     258,70 TL


Evli, eşi çalışan                         152,18 TL
Evli, eşi çalışan 1 çocuklu         175 TL
Evli, eşi çalışan 2 çocuklu         197,83 TL
Evli, eşi çalışan 3 çocuklu         228,56 TL
Evli, eşi çalışan 4 çocuklu         243,48 TL
Evli, eşi çalışan 5 çocuklu         258,70 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

2018 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır. 

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

 

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