Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Ağır ceza avukatı, stresini beslediği 400 kanaryayla atıyor

Ağır ceza avukatı, stresini beslediği 400 kanaryayla atıyor

Antalya’da Ağır Ceza avukatı ve Büyük Antalyaspor Derneği başkanı Aziz Çetin, çocukluğundan beri kanarya kuşlarına karşı olan ilgisini hobiye dönüştürerek, bugün 10 türde 400 kuşa ulaştı. Duruşma arasında dahi kuşlarını ziyarete gelen Çetin, başarısının sırrını bu hobisine bağladı.

Ağır ceza avukatı, stresini beslediği 400 kanaryayla atıyor

13 Aralık 2016 12:29
Ağır ceza avukatı, stresini beslediği 400 kanaryayla atıyor - Tıkla İzle

Antalya’da Ağır Ceza avukatı evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Aziz Çetin, meslektaşları arasında ilginç hobisi ile öne çıkıyor. Çocukluğunda dayısından gördüğü Kanaryalara tutkusu yıllar geçtikçe artan Çetin’in yolu İstanbul’daki kanarya dernekleri ile tanışması ile daha da arttı. İlk olarak evinde 2 kanarya ile besleme yapmaya başlayan Çetin, avukatlık mesleğine başlamasıyla birlikte kuşlarının sayısı hızla arttı. Yıllardır hobi olarak kanarya besleyen genç avukat, son yıllarda ise bu alanda profesyonelleşti. 

"Özel yer kiraladı" 

10 türde yaklaşık 400 kanarya sayısına ulaşan Çetin, çareyi ise bir iş yerini kiralamada buldu. Bu iş yerini özel olarak tasarlayan ve 400 kuşuna itina ile bakım yapan başarılı avukat, hem uluslar arası alanda bir kanarya hakemi hem de katıldığı yarışmalarda sayısız madalya ve kupa kazanan bir kanarya sever oldu. Çetin, şimdilerde İspanya’nın Almeria, kentinde düzenlenecek olan 2017 Kanarya ve Doğa Kuşları Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Çetin, diğer yandan ise Antalya Adliyesine yakın bir yerde bulunan kanaryalarının yanına duruşma arasındaki dahi giderek stresini atıyor. Başarısının sırrının kanarya hobisi olduğunu dile getiren Çetin, kuşları sayesinde katıldığı yarışmalar ile hem gezdiğini hem de yeni arkadaşlıklar kurduğunu vurguladı. 

16 yıldır Antalya’da avukatlık yaptığını belirten Aziz Çetin, 25 yıldır ise hobi olarak kanarya kuşu beslediğini söyledi. 

Çocukluğunda dayısının beslediği Kanaryalardan etkilenerek kendisinin de bir kafesle kanarya beslemeye başladığını dile getiren Çetin, “İstanbul’da öğrencilik yıllarımda bu sevgim daha da büyüdü. İstanbul’da çeşitli Kanarya dernekleriyle tanıştım. Antalya’ya dönüp mesleğime başladığımda da Kanarya sevgim bitmedi” dedi. 

Dünyayı geziyor 

Herkesin az çok bir hobisi olduğunu kaydeden Çetin, “Benimde hobim Kanarya beslemek. Buraya geldiğim zaman günlük hayatın stresinden uzaklaşıyorum. Aynı zamanda Uluslararası Dünya Gagalı Konfederasyonu hakemiyim. Dünyanın farklı ülkelerindeki yarışmalara hakem olarak davet ediliyorum. İş stresinden uzaklaşmak adına bu yarışmalara katılmak bize bahane oluyor” dedi. 

“Dünya şampiyonasına katılıyor” 

400’ün üzerinde kanaryası olduğunu belirten Çetin, “Gloster cinsi diye çok bilinen bir ırk var. Bu ırkı besliyorum. İtalyan kıvırcığı üretiyorum. Bu yıl İspanya’nın Almeria kentinde Dünya Kanarya Şampiyonası var. O yarışmaya katılacağız. İnşallah başarılı oluruz. Daha önce 4 yılda 8 kez dünya şampiyonu oldum. Hakem olduğum için yarışamıyordum, bu yıl yarışmacı olarak yerimi alacağım” dedi. 

“Duruşma arası kanarya” 

Kanaryaların davalar kadar uğraştırıcı olmadığını savunan Çetin, “İnsanlar kadar bizi uğraştırmıyor. Çok güzel bir hobi insanı dertten stresten uzaklaştırıyor. Kuşlarla ilgilenmek benim için büyük keyif. Hiç bir zorluğu yok. Ama önemli olan onlara zaman ayırabilmek. Zorlu duruşmalardan çıkıyorum. Buraya geldiğim zaman telefonumun çalmasını sevmiyorum. Yarım saat işi bırakıyorum. Duruşma arası yada öğle arası kanaryalarımın yanına kaçıyorum” diye konuştu. 

Kanarya ile ilgilenmenin kendisini motive ettiğini ifade ede Çetin, “Vaktim dar olduğu yem ve su kontrolü yapıyorum. Yarışma zamanında yarışmaya katılacak kuşları belirliyorum. Canlı ile uğraşmayı seviyorum. Bütün yoğun çalışan insanların hobisi olmalı. Burada kafamı tamamen boşalttığım için davalarımda daha başarılı çalışıyorum. Buda mesleğimde başarılı olmamı sağlıyor” dedi.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç