Antalya’da Ağır Ceza avukatı evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Aziz Çetin, meslektaşları arasında ilginç hobisi ile öne çıkıyor. Çocukluğunda dayısından gördüğü Kanaryalara tutkusu yıllar geçtikçe artan Çetin’in yolu İstanbul’daki kanarya dernekleri ile tanışması ile daha da arttı. İlk olarak evinde 2 kanarya ile besleme yapmaya başlayan Çetin, avukatlık mesleğine başlamasıyla birlikte kuşlarının sayısı hızla arttı. Yıllardır hobi olarak kanarya besleyen genç avukat, son yıllarda ise bu alanda profesyonelleşti.

"Özel yer kiraladı"

10 türde yaklaşık 400 kanarya sayısına ulaşan Çetin, çareyi ise bir iş yerini kiralamada buldu. Bu iş yerini özel olarak tasarlayan ve 400 kuşuna itina ile bakım yapan başarılı avukat, hem uluslar arası alanda bir kanarya hakemi hem de katıldığı yarışmalarda sayısız madalya ve kupa kazanan bir kanarya sever oldu. Çetin, şimdilerde İspanya’nın Almeria, kentinde düzenlenecek olan 2017 Kanarya ve Doğa Kuşları Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Çetin, diğer yandan ise Antalya Adliyesine yakın bir yerde bulunan kanaryalarının yanına duruşma arasındaki dahi giderek stresini atıyor. Başarısının sırrının kanarya hobisi olduğunu dile getiren Çetin, kuşları sayesinde katıldığı yarışmalar ile hem gezdiğini hem de yeni arkadaşlıklar kurduğunu vurguladı.

16 yıldır Antalya’da avukatlık yaptığını belirten Aziz Çetin, 25 yıldır ise hobi olarak kanarya kuşu beslediğini söyledi.

Çocukluğunda dayısının beslediği Kanaryalardan etkilenerek kendisinin de bir kafesle kanarya beslemeye başladığını dile getiren Çetin, “İstanbul’da öğrencilik yıllarımda bu sevgim daha da büyüdü. İstanbul’da çeşitli Kanarya dernekleriyle tanıştım. Antalya’ya dönüp mesleğime başladığımda da Kanarya sevgim bitmedi” dedi.

Dünyayı geziyor

Herkesin az çok bir hobisi olduğunu kaydeden Çetin, “Benimde hobim Kanarya beslemek. Buraya geldiğim zaman günlük hayatın stresinden uzaklaşıyorum. Aynı zamanda Uluslararası Dünya Gagalı Konfederasyonu hakemiyim. Dünyanın farklı ülkelerindeki yarışmalara hakem olarak davet ediliyorum. İş stresinden uzaklaşmak adına bu yarışmalara katılmak bize bahane oluyor” dedi.

“Dünya şampiyonasına katılıyor”

400’ün üzerinde kanaryası olduğunu belirten Çetin, “Gloster cinsi diye çok bilinen bir ırk var. Bu ırkı besliyorum. İtalyan kıvırcığı üretiyorum. Bu yıl İspanya’nın Almeria kentinde Dünya Kanarya Şampiyonası var. O yarışmaya katılacağız. İnşallah başarılı oluruz. Daha önce 4 yılda 8 kez dünya şampiyonu oldum. Hakem olduğum için yarışamıyordum, bu yıl yarışmacı olarak yerimi alacağım” dedi.

“Duruşma arası kanarya”

Kanaryaların davalar kadar uğraştırıcı olmadığını savunan Çetin, “İnsanlar kadar bizi uğraştırmıyor. Çok güzel bir hobi insanı dertten stresten uzaklaştırıyor. Kuşlarla ilgilenmek benim için büyük keyif. Hiç bir zorluğu yok. Ama önemli olan onlara zaman ayırabilmek. Zorlu duruşmalardan çıkıyorum. Buraya geldiğim zaman telefonumun çalmasını sevmiyorum. Yarım saat işi bırakıyorum. Duruşma arası yada öğle arası kanaryalarımın yanına kaçıyorum” diye konuştu.

Kanarya ile ilgilenmenin kendisini motive ettiğini ifade ede Çetin, “Vaktim dar olduğu yem ve su kontrolü yapıyorum. Yarışma zamanında yarışmaya katılacak kuşları belirliyorum. Canlı ile uğraşmayı seviyorum. Bütün yoğun çalışan insanların hobisi olmalı. Burada kafamı tamamen boşalttığım için davalarımda daha başarılı çalışıyorum. Buda mesleğimde başarılı olmamı sağlıyor” dedi.