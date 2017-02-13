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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tutuklandı

FETÖ duruşmasına bakarken HSYK tarafından gelen açıklama ile duruşma esnasında açığa alınan mahkeme başkanı Ankara’da tutuklandı.


13 Şubat 2017 11:24

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bylock programı kullandığı ileri sürülen mahkeme başkanı F.M.A., kamu görevlilerinin duruşmaları esnasında açığa alındığını öğrenmişti.

MİT Tırları soruşturmaları kapsamında FETÖ’cü hakim ve savcıları tutuklayan hakim olarak kamuoyunda bilinen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A.’nın kayın babası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gittiği ve Ankara’da tutuklama kararına istinaden yakalandığı öğrenildi.
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı bylock soruşturması kapsamında açığa alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise adli kontrol şartına itiraz etmişti. 

Enderhan Öz

Etiketler: Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı


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