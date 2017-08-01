Ağır tonajlı taşıtlarla ilgili ‘rüşvet’ operasyondaki şüphelilerin tamamı serbest

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin belli bölgelerinde hafriyat kamyonu ve beton mikserleri gibi ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin vererek rüşvet aldıkları ileri sürülen 79 polis memurunun da aralarında bulunduğu 148 kişiye operasyon düzenlemişti.

24 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen eş zamanlı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alınıp sorgulanan 79’u polis toplam 148 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 13'ü savcılığın talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken, 79'u polis 135 kişi ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 7'si trafik polisi 42 şüpheli ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildi. 93 zanlı tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılan 72'si polis 93 şüphelinin daha ‘adli kontrol’ şartları uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sadık Kahraman